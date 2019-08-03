Формула-1: Ферстаппен виграв кваліфікацію Гран-прі Угорщини

Перший поул-позишин в кар’єрі голландського пілота

На трасі Хунгароринг триває 12-й етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1. Переможцем кваліфікації Гран-прі Угорщини став голландець Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Про це повідомляє Укрінформ.

У кваліфікації на знаменитій трасі Хунгароринг кращий час показав лідер команди «Ред Булл» - Макс Ферстаппен. Голландець виграв перший поул в цьому сезоні і взагалі в кар’єрі.

Другий час показав Валттері Боттаса («Мерседес»). Третій результат у Льюїса Гемілтона («Мерседес»). Четвертим і п’ятим завтра стартуватимуть пілоти «Феррарі» – Шарль Леклер і Себастьян Феттель.

Головна гонка Гран-прі Угорщини відбудеться 4 серпня. Початок о 16:10 за київським часом.