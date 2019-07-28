Формула-1: Ферстаппен виграв Гран-прі Німеччини

Героїчний прорив Феттеля з останнього місця на друге!

В Гоккенхаймі завершився 11-й етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1. Переможцем Гран-прі Німеччини став голландець Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Про це повідомляє Укрінформ.

Дощ, аварії і хаос з піт-стопами перетворили гонку на Гоккенхаймрингу в лотерею. Льюїс Гемілтон, який переміг напередодні в кваліфікації, з перших кіл захопив лідерство. Однак в середині гонки на мокрій трасі британець припустився серії помилок і у підсумку фінішував лише 11-м. Також зійшли з траси інші фаворити – Валттері Боттас («Мерседес») і Шарль Леклер («Феррарі»).

А переможцем Гран-прі Німеччини став Макс Ферстаппен («Ред Булл»), який вміло скористався з невдач конкурентів. Це його сьома перемога в кар’єрі. Друге місце у Себастьяна Феттеля («Феррарі»). При цьому німець зумів піднятися з останнього місця після кваліфікації. Третє місце у Даніїла Квята («Торо Россо»), четверте – у Ленса Стролла («Ресінг Пойнт»).

Після 11-и етапів перше місце у загальному заліку впевнено посідає Гемілтон, який набрав 223 очки. Боттас другий - 184 очок. Ферстаппен третій – 162 очок.

12-й етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1 – Гран-прі Угорщини відбудеться 2-4 серпня в Будапешті (Хунгароринг).