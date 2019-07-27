Формула-1: Гемілтон виграв кваліфікацію Гран-прі Німеччини

Провал Феттеля на домашній трасі.

В Гоккенхаймі триває 11-й етап чемпіонату світу з автоперегонів Формула-1. Переможцем кваліфікації Гран-прі Німеччини став британець Льюїс Гемілтон («Мерседес»). Про це повідомляє Укрінформ.

У кваліфікації на знаменитому Гоккенхаймрингу не було рівних лідеру чемпіонату та першому номеру «Мерседеса» - Льюїсу Гемілтону. Британець виграв четвертий поул в цьому сезоні.

Другий час показав Макс Ферстаппен («Ред Булл). Третій результат у Валттері Боттаса («Мерседес»). Четвертий – у П’єра Гаслі («Ред Булл»).

Відзначимо також повний провал «Феррарі». Себастьян Феттель через проблеми з болідом не зумів проїхати на домашній трасі жодного кола і посів останнє 20-е місце. Також через проблеми з мотором не вийшов на третій сегмент кваліфікації Шарль Леклер і посів у підсумку 10-е місце

Головна гонка Гран-прі Німеччини відбудеться 28 липня. Початок о 16:10 за київським часом.