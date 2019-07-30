Київ прийматиме чемпіонат світу з мініфутболу 2021 року

Заявка столиці України випередила під час розгляду сенегальський Дакар.

Чемпіонат світу з мініфутболу в 2021 році прийме Київ. Про це повідомляє в Facebook Всесвітня федерація міні-футболу.

Українська заявка боролася за право проведення турніру з сенегальський Дакаром і сьогодні її підтримав виконавчий комітет Федерації.

Ще в травні президент Федерації мініфутболу Києва Сергій Харченко заявляв, що українська сторона «має свої козирі» при розгляді заявки майбутніх господарів змагань.

Наступний чемпіонат світу відбудеться в австралійському Перті 1-11 жовтня.