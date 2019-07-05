Бубка відкидає звинувачення в отриманні хабара за вибір Ріо столицею Олімпійських ігор

“Я повністю відкидаю фальшиві твердження, які були зроблені ексгубернатором Ріо-де-Жанейро, який нині відсиджує тривалий термін у в'язниці за корупцію”, - повідомив Бубка.

Він також додав, що президент Міжнародної асоціації легкоатлетичних федерацій (IAAF) Ламін Діак ніколи не контактував з ним щодо прохання проголосувати за Ріо як місце для проведення Олімпійських ігор у 2016 році.

Бубка наголосив, що попросить своїх адвокатів захистити його права.

Раніше ексгубернатор Ріо-де-Жанейро Сержіу Кабрал заявив, що за підтримку заявки його міста при виборі столиці Олімпійських ігор 2016 почесні члени Міжнародного олімпійського комітету (МОК), зокрема Сергій Бубка, отримали від нього хабара.