Омельчук виграв "срібло" Європейських ігор у стрільбі з пневматичного пістолета

Рекордсмен світу, неодноразовий переможець та призер чемпіонатів світу та Європи з кульової стрільби Олег Омельчук з Рівного виграв срібну медаль на ІІ Європейських іграх, які проходять у Мінську (Білорусь).

36-річний Омельчук посів друге місце у стрільбі з пневматичного пістолета на 10 метрів, повідомляє Укрінформ. Переміг у цій вправі росіянин Артем Черноусов, "бронза" дісталася латвійцю Лаурісу Струтманісу. Читайте також: Україна посідає 4 місце після першого медального дня ІІ Європейських ігор "Срібло" Омельчука - сьома нагорода українських спортсменів у столиці Білорусі. В активі "синьо-жовтих" 3 золоті, 3 срібні та 1 бронзова медалі. До 30 червня у Мінську розіграють 200 комплектів нагород у 15 видах спорту.