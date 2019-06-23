Україна посідає 4 місце після першого медального дня ІІ Європейських ігор

Україна посідає 4 місце після першого медального дня ІІ Європейських ігор

Укрінформ
На Європейських іграх-2019 у Мінську (Білорусь) відбувся перший медальний день; розіграно 24 комплекти нагород.

Скарбничка збірної України поповнилася відназу трьома золотими медалями - дзюдоїстів Георгія Зантарая, який став переможцем у ваговій категорії до 66 кг, і Дар'ї Білодід (48 кг), а також самбістки Анастасії Сапсай (понад 80 кг), повідомляє Укрінформ.

"Срібло" виграли Анастасія Новикова (48 кг) та Олена Сайко (64 кг). Володаркою "бронзи" стала досвідчена українська дзюдоїстка Наталія Смаль (72 кг).

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У загальнокомандному заліку лідирує збірна Росії (9 золотих, 5 срібних, 4 бронзові нагороди). Слідом за росіянами йдуть господарі з Білорусі (4, 2, 8) та грузини (3, 3, 4). Україна - четверта (3, 2, 1) серед 50-ти учасників.

До 30 червня у Мінську розіграють 200 комплектів нагород у 15 видах спорту.

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