Європейські ігри: самбістки поповнили скарбничку України "золотом", "сріблом" і "бронзою"

У перший медальний день Європейських ігор-2019 у Мінську (Білорусь) чотири нагороди здобули українські самбістки.

"Золото" виграла Анастасія Сапсай, яка у фіналі вагової категорії понад 80 кг поборола Олену Кебадзе з Грузії (4:0), "срібло" дісталося Анастасії Новиковій (48 кг), Олені Сайко (64 кг), а володаркою "бронзи" стала Наталія Смаль (72 кг). Читайте також: Самбістка Наталія Смаль принесла Україні другу медаль Європейських ігор-2019 23 червня на борцівський килим вийдуть представники самбо у вагових категоріях (жінки) 52 кг, 60 кг, 68 кг, 80; (чоловіки) 52 кг, 62 кг, 90, понад 100 кг), де Україну представлятимуть Марія Буйок, Анастасія Шевченко, Катерина Москальова, Галина Ковальська, Роман Братченко, Дмитро Євдошенко, Дмитро Стеценко, Станіслав Бондаренко. На рахунку "синьо-жовтої" збірної вже 6 нагород - 3 золоті, 2 срібні, 1 бронзова.