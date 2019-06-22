Самбістка Наталія Смаль принесла Україні другу медаль Європейських ігор-2019

Самбістка Наталія Смаль принесла Україні другу медаль Європейських ігор-2019

Укрінформ
Українська самбістка Наталія Смаль здобула бронзову медаль Європейських ігор-2019, що розпочалися в Мінську.

У матчі за третє місце наша співвітчизниця перемогла  у ваговій категорії до 72 кг румунку Лорену-Александру Поделенські - 4:0, повідомляє Укрінформ.

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Це вже друга нагорода України на Іграх. Раніше Дар'я Білодід у турнірі із дзюдо виграла "золото" у ваговій категорії до 48 кг, завдавши поразки у фіналі чинній чемпіонці Європи 24-річній росіянці Ірині Долговій.

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