Самбістка Наталія Смаль принесла Україні другу медаль Європейських ігор-2019

Українська самбістка Наталія Смаль здобула бронзову медаль Європейських ігор-2019, що розпочалися в Мінську.

У матчі за третє місце наша співвітчизниця перемогла у ваговій категорії до 72 кг румунку Лорену-Александру Поделенські - 4:0, повідомляє Укрінформ.

Це вже друга нагорода України на Іграх. Раніше Дар'я Білодід у турнірі із дзюдо виграла "золото" у ваговій категорії до 48 кг, завдавши поразки у фіналі чинній чемпіонці Європи 24-річній росіянці Ірині Долговій.