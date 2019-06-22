Бубка у Мінську привітав Білодід із "золотом" Європейських ігор
Очільник НОК за фінальним поєдинком української спортсменки безпосередньо на трибунах мінської "Чижівка-Арени", повідомили Укрінформу у прес-службі НОК.
"Очільник НОК також привітав наставників та батьків Дар'ї - Світлану Кузнєцову та Геннадія Білодіда, побажавши подальших успіхів та нових звершень, а усій українській збірній вдалого виступу у Мінську-2019", - зазначається у повідомленні.
Як інформувало агентство, чемпіонка світу Дар'я Білодід першою серед українських спортсменів піднялася сьогодні на п'єдестал ІІ Європейських ігор у Мінську. У турнірі з дзюдо 18-річна київська динамівка виграла золоту медаль у ваговій категорії до 48 кг, завдавши поразки у фіналі чинній чемпіонці Європи 24-річній росіянці Ірині Долговій.