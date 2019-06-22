Бубка у Мінську привітав Білодід із "золотом" Європейських ігор

Президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка першим привітав нашу талановиту дзюдоїстку Дар’ю Білодід із золотою медаллю ІІ Європейських ігор.

Очільник НОК за фінальним поєдинком української спортсменки безпосередньо на трибунах мінської "Чижівка-Арени", повідомили Укрінформу у прес-службі НОК.

"Очільник НОК також привітав наставників та батьків Дар'ї - Світлану Кузнєцову та Геннадія Білодіда, побажавши подальших успіхів та нових звершень, а усій українській збірній вдалого виступу у Мінську-2019", - зазначається у повідомленні.

Як інформувало агентство, чемпіонка світу Дар'я Білодід першою серед українських спортсменів піднялася сьогодні на п'єдестал ІІ Європейських ігор у Мінську. У турнірі з дзюдо 18-річна київська динамівка виграла золоту медаль у ваговій категорії до 48 кг, завдавши поразки у фіналі чинній чемпіонці Європи 24-річній росіянці Ірині Долговій.