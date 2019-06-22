Дзюдоїстка Білодід принесла Україні перше "золото" на Європейських іграх-2019

Чемпіонка світу Дар'я Білодід першою серед українських спортсменів піднялася на п'єдестал ІІ Європейських ігор, які проходять у Мінську (Білорусь).

У турнірі з дзюдо 18-річна київська динамівка Білодід виграла золоту медаль у ваговій категорії до 48 кг, завдавши поразки у фіналі чинній чемпіонці Європи 24-річній росіянці Ірині Долговій, повідомляє Укрінформ.

В іншому поєдинку за "золото" Європейських ігор столичний дзюдоїст Георгій Зантарая (66 кг) зустрінеться з італійцем Маттео Медвесом.

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До 30 червня у Мінську розіграють 200 комплектів нагород у 15 видах спорту.