Наступні Європейські ігри пройдуть у Польщі
Укрінформ
Польща прийматиме III Європейські ігри, які пройдуть 2023 року.
Таке рішення оголосили сьогодні в Мінську на Генеральній асамблеї Європейських олімпійських комітетів, повідомляє БЕЛТА.
"Організатори Ігор-2023 планують, що змагання кращих атлетів Старого Світу пройдуть у Кракові", - зазначається у повідомленні.
Таким чином, Польща прийме естафету від Мінська, де цими днями проходять II Європейські ігри. У них беруть участь понад 4 тис атлетів з 50-ти країн, які розігрують нагороди в 15-ти видах спорту.
Перші Європейські ігри пройшли в червні 2015 року у столиці Азербайджану Баку.