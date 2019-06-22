Наступні Європейські ігри пройдуть у Польщі

Польща прийматиме III Європейські ігри, які пройдуть 2023 року.

Таке рішення оголосили сьогодні в Мінську на Генеральній асамблеї Європейських олімпійських комітетів, повідомляє БЕЛТА.

"Організатори Ігор-2023 планують, що змагання кращих атлетів Старого Світу пройдуть у Кракові", - зазначається у повідомленні.

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Таким чином, Польща прийме естафету від Мінська, де цими днями проходять II Європейські ігри. У них беруть участь понад 4 тис атлетів з 50-ти країн, які розігрують нагороди в 15-ти видах спорту.

Перші Європейські ігри пройшли в червні 2015 року у столиці Азербайджану Баку.