У Мінську запалав вогонь ІІ Європейських ігор

Урочиста церемонія відкриття ІІ в історії Європейських ігор-2019 відбулася на національному олімпійському стадіоні "Динамо" у Мінську.

На гостей вечора чекала захоплююча високотехнологічна шоу-програма з елементами віртуальної реальності, повідомляє прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Учасників Європейських ігор привітали президент Європейського Олімпійського Комітету Янез Косьянчич, президент Республіки Білорусь Олександр Лукашенко.

На трибунах підтримував українську збірну президент НОК Сергій Бубка.

Традиційно особливою частиною церемонії став парад команд-учасниць. Прапор України ніс олімпійський чемпіон зі стендової стрільби Микола Мільчев.

На церемонії були проголошені клятви спортсменів, тренерів та суддів, замайоріли прапори на флагштоці й відбулося обов'язкове запалення вогню Ігор.

Нагадаємо, у Мінську-2019 українська команда представлена 198 спортсменами у 15-ти видах спорту (22 дисципліни).

У перший медальний день, 22 червня, українські спортсмени боротимуться за нагороди у велоспорті, дзюдо, стрільбі з лука, кульовій стрільби, самбо, спортивній акробатиці та художній гімнастиці.