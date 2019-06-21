Європейські ігри-2019 стартують у Мінську

У столиці Білорусі Мінську у п'ятницю, 21 червня, розпочинаються ІІ Європейські ігри.

Урочиста церемонія відкриття мультиспортивного форуму відбудеться на стадіоні "Динамо"; змагання пройдуть до 30 червня на 12 аренах Мінська, повідомляє Укрінформ.

Учасниками змагань стануть понад 4 тисяч спортсменів з 50 країн, які розіграють 199 комплектів нагород у 15 видах спорту, а також ліцензії на Олімпійські ігри-2020 у Токіо (Японія). Кваліфікаційними на Ігри XXXII літньої Олімпіади стануть змагання у 8 видах спорту.

Україну на Європейських іграх-2019 представляють майже 200 спортсменів, які виступатимуть у 22-х дисциплінах усіх видів спорту.

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У перший день відбудуться попередні змагання у баскетболі 3х3, боксі та стрільбі з лука.

Володарі перших нагород визначаться у суботу, 22 червня, у спортивній акробатиці, велосипедному спорті (жіноча групова шосейна гонка), художній гімнастиці (багатоборство), дзюдо (жінки - 48 кг, 52 кг, 57 кг; чоловіки - 60 кг, 66 кг), стрільбі з лука (командні змагання) та кульовій стрільбі (змішані команди).

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Нагадаємо, на перших в історії Європейських іграх у 2015 році в Баку (Азербайджан) українські спортсмени здобули 46 нагород (8 золотих 14 срібних, 24 бронзових) й стали 6-ми за кількістю медалей, посівши 8-ме загальнокомандне місце серед 50 країн Європи. Ці континентальні спортивні форуми проводяться раз на чотири роки, за рік до проведення Олімпійських ігор.

Фото: БЕЛТА.