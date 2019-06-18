НОК України закликав підтримати збірну команду на ІІ Європейських іграх

НОК України закликав підтримати збірну команду на ІІ Європейських іграх

Відео
Укрінформ
Національний олімпійський комітет (НОК) України закликав уболівальників підтримати збірну команду на ІІ Європейських іграх, які стартують у Мінську 21 червня.

Відеопрев’ю головної спортивної події літа з’явилося на YouTube-каналі НОК України:

Нагадаємо, Україну на других Європейських іграх, які з 21 по 30 червня відбудуться в Мінську (Білорусь), представлятимуть 198 спортсменів. Програма змагань включає 10 днів, близько 4000 атлетів із 50 країн розіграють 200 комплектів нагород у 23 дисциплінах.

Читайте також: 16 дзюдоїстів представлятимуть Україну на Європейських іграх-2019

Українські спортсмени будуть представлені у всіх 15 видах спорту та 22 дисциплінах. Змагання в 8 видах спорту стануть кваліфікаційними на Олімпійські ігри-2020 у Токіо.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-