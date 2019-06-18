НОК України закликав підтримати збірну команду на ІІ Європейських іграх

Національний олімпійський комітет (НОК) України закликав уболівальників підтримати збірну команду на ІІ Європейських іграх, які стартують у Мінську 21 червня.

Відеопрев’ю головної спортивної події літа з’явилося на YouTube-каналі НОК України:

Нагадаємо, Україну на других Європейських іграх, які з 21 по 30 червня відбудуться в Мінську (Білорусь), представлятимуть 198 спортсменів. Програма змагань включає 10 днів, близько 4000 атлетів із 50 країн розіграють 200 комплектів нагород у 23 дисциплінах.

Українські спортсмени будуть представлені у всіх 15 видах спорту та 22 дисциплінах. Змагання в 8 видах спорту стануть кваліфікаційними на Олімпійські ігри-2020 у Токіо.