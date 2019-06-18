16 дзюдоїстів представлятимуть Україну на Європейських іграх-2019

До старту ІІ Європейських ігор у Мінську (Білорусь) залишається 3 дні.

На ІІ Європейських іграх у Мінську, які розпочнуться 21 червня, 16 українських спортсменів змагатимуться за медалі у дзюдо. Про це повідомляє НОК України у facebook.

Україну на Європейських іграх-2019 представлятимуть 16 дзюдоїстів:

жінки - Дар’я Білодід, Марина Черняк (до 48 кг), Марія Скора (до 57 кг), Юлія Гребеножко (до 63 кг), Анастасія Турчин (до 78 кг), Галина Тарасова, Василина-Ірина Кириченко (понад 78 кг);

чоловіки - Артем Лесюк (до 60 кг), Георгій Зантарая, Богдан Ядов (до 66 кг), Артем Хомула, Дмитро Канівець (до 73 кг), Кеджау Ньябалі (до 90 кг), Антон Савицький (до 100 кг), Андрій Колесник, Яків Хаммо (понад 100 кг).

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Нагадаємо, 198 спортсменів представлятимуть Україну на других Європейських іграх, які з 21 по 30 червня відбудуться в Мінську (Білорусь). Близько 4000 атлетів із 50 країн розіграють 200 комплектів нагород у 23 дисциплінах. Змагання у 8 видах спорту стануть кваліфікаційними на Олімпійські ігри-2020 у Токіо.