Організатори Європейських ігор обіцяють грандіозне шоу на церемонії відкриття

21 червня в Мінську (Білорусь) розпочнуться II Європейські ігри, участь у яких візьмуть близько 4000 спортсменів у 15 видах спорту.

Мультиспортивний форум розпочнеться з урочистої церемонії відкриття, яку дивитимуться у всьому світі. Мінськ обіцяє по-справжньому грандіозне музично-театральне шоу. Про це організатори змагань повідомили на своєму сайті.

“21 червня стадіон “Динамо” прийме понад 22 тисячі глядачів. Церемонія відкриття - це шоу, яке більше ніколи не повториться. Сценарій, декорації, складні хореографічні постановки, музичні номери і багато інших творчих рішень - все це створюється спеціально для мінської церемонії.

Вперше в історії проведення подібних заходів на церемонії відкриття II Європейських ігор в Мінську буде використана технологія доповненої реальності. Це одна з найбільш перспективних технологій нашого часу, завдяки якій віртуальні об'єкти стають частиною реальної навколишнього картини. Гості церемонії зачаруються красою білоруської флори і фауни, побачать поруч з собою прекрасних тварин і птахів, відчують трепет від їх близькості і реалістичності”, - йдеться в повідомленні.

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Відео прев’ю церемонії відкриття II Європейських ігор:

Гостей церемонії чекає не лише яскраве шоу, а й можливість прийняти в ньому безпосередню участь завдяки спеціальному глядацькому реквізиту, який залишиться в якості приємного сувеніра на пам'ять про Європейські ігри-2019 року в Мінську. Кожен гість знайде на своєму глядацькому місці набір подарунків, в тому числі рюкзак з логотипом ігр та браслет, що світиться.