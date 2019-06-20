Селище атлетів у Мінську (Білорусь) активно приймає учасників ІІ Європейських ігор, які стартують вже завтра, 21 червня.

Наразі в Селищі атлетів вже знаходиться 2000 учасників змагань. Очікується, що разом із представниками команд їх кількість нараховуватиме близько 6 тисяч. Про це повідомляє прес-служба НОК України.

Продовжують прибувати до міста-господаря змагань і українські спортсмени. 21 червня в Селищі атлетів склад української збірної поповнили представники спортивної акробатики, кульової та стендової стрільби, а також представниці художньої гімнастики.

Атлети мешкають у комфортних номерах квартирного типу з 2-місним розміщенням. У Селищі є стадіон, тренажерний зал, тренувальний майданчик для баскетболу 3х3. Окрім цього, спортсменам запропоновані різноманітні розважальні активності – від настільного хокею до занять гольфом для початківців.

Селище атлетів у Мінську активно приймає учасників ІІ Європейських ігор / Фото: НОК України

Нагадаємо, ІІ Європейські ігри проходитимуть у столиці Білорусі 21 — 30 червня і зберуть понад 4 тисячі атлетів з 50-ти країн. Спортсмени розіграють 200 комплектів нагород у 15 видах спорту. Україну на престижному старті представлятимуть 198 спортсменів, які будуть представлені у всіх 15 видах спорту та 22 дисциплінах. Змагання у 8 видах стануть кваліфікаційними на Олімпійські ігри-2020 у Токіо.

Перша група українських спортсменів прибула до столиці Республіки Білорусь 18 червня о 20.55. Це представники та представниці баскетболу, боксу та стрільби з лука.