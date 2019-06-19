Перші представники України прибули до Мінська на Європейські ігри-2019

18 червня о 20.55 перша група українських спортсменів прибула до столиці Республіки Білорусь, де з 21 по 30 червня розігруватимуться нагороди ІІ Європейських ігор.

З національного аеропорту “Мінськ” українці вирушили до Селища атлетів, де їх зустріла шеф місії збірної України на Іграх-2019 Анна Сорокіна. Про це повідомляє прес-служба НОК України.

Після проходження процесу акредитації українські представники та представниці баскетболу, боксу та стрільби з лука заселилися у своє нове помешкання.

Нагадаємо, ІІ Європейські ігри зберуть понад 4 тисячі атлетів з 50-ти країн, які розіграють 200 комплектів нагород у 15 видах спорту.

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Україну на престижному старті представлятимуть 198 спортсменів.