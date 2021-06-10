Телеканал «НАШ» має сплатити штраф через висловлювання Рабіновича - Нацрада

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення розглянула 10 червня результати ще однієї позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «НАШ 365», м. Київ (логотип «НАШ»), і, оскільки поширені в ефірі передачі «Наш ранок» висловлювання народного депутата Вадима Рабіновича містили заклики до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті, телеканал оштрафовано на суму 114 067,50 грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба регулятора.

«3 лютого в ефірі ТОВ «НАШ 365» наживо транслювалася передача «Наш ранок» (у часовому проміжку з 07.00 до 10.50, ведучі – Анастасія Гусарєва, Олександр Лірчук та Альона Чорновол), під час якої відбулася пряма трансляція брифінгу народного депутата України ІХ скликання Вадима Рабіновича з приміщення Верховної Ради стосовно запровадження Указом Президента України санкцій проти народного депутата України з фракції «Опозиційна платформа – За життя» Тараса Козака та восьми юридичних осіб, пов’язаних із ним. Вислови Рабіновича під час виступу на брифінгу були спрямовані на створення панічних настроїв серед громадян, загострення і дестабілізацію суспільно-політичної ситуації, створення додаткової напруженості у суспільстві та протестних настроїв, розпалювання ворожнечі між людьми», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, зокрема політик використав один із головних фейкових постулатів російської державної пропаганди про те, що з 2014 року влада в Україні сповідує ідеологію «фашизму», що не відповідає реаліям та чинному законодавству.

У Нацраді зауважили, що ці та інші твердження В. Рабіновича були викладені як фактичні дані і спрямовувалися на широке коло телеглядачів із метою створення панічних настроїв серед журналістів, депутатів та громадян України.

Окрім того, у його висловлюваннях порушено базовий правовий принцип презумпції невинуватості, за яким щодо особи (Стерненко - ред.), яка підозрюється у вчиненні злочину, припускається невинність до того часу, поки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому законодавством, і встановлено вироком суду, який набрав законної сили.

Наголошується, що під час прямої трансляції висловлювань Рабіновича, які мали очевидні ознаки розпалювання ворожнечі, ведуча передачі не вжила всіх можливих заходів щодо припинення правопорушення, але прокоментувала, що озвучені висловлювання стосувалися «…того рішення, яке вчора пізно ввечері було ухвалене Президентом, ввело в дію рішення Ради національної безпеки та оборони «Про накладання персональних санкцій на фізичних та юридичних осіб…».

У пресслужбі зазначили, що під час розгляду цього питання на засіданні головний редактор телеканалу «НАШ» Андрій Шатров та ведучий програми Олександр Лірчук наголосили, що це було пряме включення з брифінгу, який відбувався у Верховній Раді, і В. Рабінович висловлював власні оціночні судження. На що члени Національної ради зауважили, що журналісти, які вели цей ефір, мали б відреагувати на такі висловлювання політика і надати пояснення аудиторії.

Таким чином, Національна рада визнала порушення ліцензіатом вимог частини першої статті 28 Закону України «Про інформацію», абзацу четвертого частини другої статті 6 та пунктів а) та в) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та винесла мовникові попередження.

Визнано також і наявність закликів до розв’язування агресивної війни або її пропаганди та/або розпалювання національної, расової чи релігійної ворожнечі та ненависті у висловлюваннях, які були поширені в ефірі мовника. Відповідно до частини восьмої статті 72 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» за такі порушення передбачено стягнення штрафу у розмірі 25% ліцензійного збору, що становить для цієї компанії 114 067,50 грн. Ліцензіат ТОВ «НАШ 365» має усунути порушення та сплатити штраф до Державного бюджету у тридцятиденний термін із дня повідомлення Національною радою про ухвалене рішення.

Як повідомляв Укрінформ, Національна рада 10 червня вже застосувала до телеканалу «НАШ» дві санкції – «оголошення попередження» і «стягнення штрафу» через розпалювання ворожнечі й поширення в ефірі наративів російської пропаганди у висловлюваннях Євгена Балицького (передача «Марафон» за 4 лютого 2021 року). Цього ж дня ліцензіату було призначено дві позапланові виїзні перевірки за поширення в ефірі висловлювань із ознаками мови ворожнечі Олени Лукаш та Андрія Пальчевського. Крім того, перевірку призначено телеканалу «Максі ТВ», який також транслює програми телеканалу «НАШ», за висловлювання протиправного характеру Петра Симоненка.