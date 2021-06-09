Центри дезінформації при РНБО і МКІП ще не отримали повноцінного фінансування - керівниці

Центри протидії дезінформації при Раді національної безпеки й оборони та при Міністерстві культури й інформаційної політики поки що не отримали повноцінного фінансування і не сформували свої штати.

Про це повідомили керівниці цих центрів, йдеться у матеріалі інтернет-видання “Українська правда”, повідомляє Укрніформ.

"Я є єдиною працівницею Центру", – зазначила голова центру при РНБО Поліна Лисенко.

Вона поінформувала, що з 2 квітня, моменту свого призначення, працює без зарплати.

За її розрахунками, приблизний бюджет на оплату праці половини штату, тобто 26 людей, до кінця 2021 року – 11-12 мільйонів гривень, тобто близько 60 тисяч гривень у місяць на спеціаліста.

Зазначається, що більшість майбутнього штату складатимуть аналітики.

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Кошти на фінансування, за словами керівниці центру, має знайти Мінфін.

В матеріалі вказано, що офісом Лисенко наразі є “крихітний кабінет” на першому поверсі будівлі РНБО та ситуативна кімната в Офісі Президента, куди центр має згодом перебратися.

Водночас повідомляється, що бюджет іншого центру, при МКІП, мав становити приблизно 10 мільйонів гривень на рік, але коштів Мінфін поки що так і не виплатив.

Окрім керівника Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Любові Цибульської, там працює ще четверо людей, зустрічі проводять у МКІП.

"Ми вже можемо говорити, що ми працюємо, проте поки немає державних грошей і можливостей набрати колектив, я б не говорила, що центр остаточно заснований", – пояснює Цибульська.

Як повідомлялося, Центр протидії дезінформації при РНБО презентували 6 квітня, Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при МКІП - 31 березня.