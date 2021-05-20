Центр інформбезпеки працюватиме у трьох напрямках — Цибульська

Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки боротиметься із фейками шляхом підвищення обізнаності громадськості про те, що є дезінформацією та як її відрізняти від правди.

Про це керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Любов Цибульська сказала під час круглого столу на тему: «Протидія фейкам в Україні як складова інформаційної безпеки держави», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нас дуже часто питають, чи будемо ми карати, закривати, банити сторінки, боротися із ботами. Ми можемо боротися із ботами і закривати якісь сторінки, тільки підвищуючи обізнаність. Наша основна функція – просвітницька, комунікативна», - підкреслила Цибульська.

За її словами, центр працюватиме у трьох напрямках. Зокрема, йдеться про стратегічні комунікації, протидію дезінформації через постійне інформування та адвокацію зусиль держави та громадських організацій на міжнародному рівні. «Я переконана, що є два основних способи боротися із дезінформацією. Перший – виявляти дезінформацію та пояснювати її, але це «гасіння пожежі», а другий – просувати завчасно свій позивний наратив», - додала керівниця Центру.

Цибульська зазначила, що попри те, що команда центру ще формується, орган встиг запустити декілька важливих проєктів. «Ми дуже плідно плануємо співпрацювати із Центром протидії дезінформації, який запустився під РНБО. У нас вже є план із Поліною Лисенко (керівниця Центру протидії дезінформації – ред.) на спільні проєкти. У нас дуже різна експертиза та різні функції, тому, я думаю, що тут не буде жодних проблем», - додала вона.

Як наголосив перший заступник голови Держкомтелерадіо Богдан Червак, нині необхідно навчитися реагувати на фейки, які вже стали розповсюдженим явищем у житті громадян. «Воювати із російською пропагандою необхідно комплексно. Завдання органів влади, фахівців інформаційної та освітньої галузі, громадянського суспільства полягає в тому, щоб не лише спростовувати конкретні фейки, а й навчити українців відрізняти їх від правди, розуміти, як працює дезінформація», - сказав він.

При цьому директор Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, Заслужений юрист України Андрій Свінцицький нагадав про те, що кілька років тому у світі не до кінця усвідомлювали масштаби загроз, які несе дезінформація, тепер же ця небезпека стала очевидною для усіх. «Це завдає значну шкоду інтересам суспільства та державі. Саме деструктивна пропаганда як ззовні, так і всередині України розпалює соціальну ворожнечу, провокує конфлікти та підриває суспільну єдність нашого суспільства», - сказав він.

Свінцицький звернув увагу на те, що не останню роль у боротьбі з фейковою інформацією відіграє судова експертиза. «Зокрема, наші експерти мають значний потенціал щодо ідентифікації фейків в інформаційному просторі держави. Важливість експертних підрозділів СБУ за цим напрямком можуть бути використані не лише в рамках досудового розслідування та оперативних заходів, а й у співпраці з іншими державними та громадськими інституціями. Тому ми стоїмо на тому шляху, що протидія дезінформації має бути не за фактом, а превентивно», - переконаний він.

Учасники заходу обговорили низку важливих питань, зокрема, як варто реагувати на фейки, які створюються РФ (на прикладах загострення ситуації на сході України у квітні 2021 р.), якою саме має бути комунікація органів влади з питань протидії фейкам. Вони звернули увагу й на проблеми виявлення та ідентифікації фейків в інформаційному просторі держави, на збільшення каналів донесення достовірної інформації, а також обговорили інформаційну роботу з ключовими аудиторіями.

Як повідомлялося, презентація Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки при Міністерстві культури та інформаційної політики відбулася 31 березня. Участь у заході взяли глава МКІП Олександр Ткаченко та заступник міністра Тарас Шевченко. Тоді керівник новоствореного органу Любов Цибульська зазначила, що Центр стане своєрідним мостом між державою та громадянським суспільством у цій сфері.