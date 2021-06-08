Держава має достатньо вакцини AstraZeneca для завершення щеплень - МОЗ

Для тих громадян України, які отримали щеплення першою дозою вакцини проти коронавірусу, друга доза препарату гарантована державою.

На цьому наголошує Міністерство охорони здоров'я у дописі у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Усі, хто отримав 1-шу дозу вакцини, гарантовано отримають 2-гу дозу. Це стосується всіх вакцин, які використовуються в Україні", - заявляють у МОЗ.

Наголошується також, що другу дозу вакцини гарантовано отримають люди, які вакцинувались залишковими дозами, зокрема громадські діячі.

МОЗ нагадує, що повністю вакцинованою особа вважається тільки після введення 2-ї дози препарату (це стосується кількадозних вакцин, якими й проводиться щеплення в Україні).

При цьому друга доза вакцини має бути введена через певний проміжок часу: Comirnaty/Pfizer-BioNTech - через 21 день, CoronaVac/Sinovac Biotech - через 28 днів, Oxford/AstraZeneca - через 12 тижнів.

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"Для вакцинації 2-ю дозою вас запросять телефонним дзвінком за контактом, який ви залишили після першого щеплення. Люди, які вакцинувались в масових центрах вакцинації, отримають 2-гу дозу в тих самих центрах. Якщо ж на вакцинацію вас записував роботодавець, він організовує і 2-ге щеплення", - нагадали у МОЗ.

Вакцинація проти COVID-19 для українців є добровільною та безоплатною, підкреслили у відомстві.

Як повідомлялося, за минулу добу в Україні проти COVID-19 щеплено 48 161 особу. Загалом від початку кампанії в Україні вакциновано 1 284 145 осіб, з них завершили вакцинацію (отримали обидві дози) 152 142 особи.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року.