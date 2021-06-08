В Україні - 1 602 нових випадки коронавірусу

В Україні за минулу добу виявили 1 602 нових випадки захворювання на COVID-19.

Як передає Укрінформ. про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.

"08 червня 2021 року в Україні зафіксовано 1 602 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 95 дітей та 94 медпрацівники", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу госпіталізовано – 483 особи; летальних випадків – 118; одужало – 6 751 особа.

Протестовано методом ПЛР – 33 355 осіб, методом ІФА – 10 821 особа, експрес-тестами – 13 380 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 216 654 особи; одужало 2 101 722 особи; летальних випадків – 51 333; проведено ПЛР-тестувань – 10 380 233.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (700), Запорізькій (92), Київській (79), Донецькій (73) та Харківській (66) областях.

За минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 48 161 особу. З них вакциновано першою дозою – 43 137 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 5 024 особи.

Зазначається, що усього з початку кампанії з вакцинації проведено 1 436 285 щеплень. Вакциновано – 1 284 145 осіб, з них отримали першу дозу – 1 284 143 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 152 142 особи (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).