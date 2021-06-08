У світі зафіксували понад 174,3 мільйона випадків COVID-19

У світі станом на ранок 8 червня зафіксовано понад 174,3 млн випадків зараження коронавірусом, з них - понад 3,7 млн летальних, одужали вже понад 157,6 млн осіб.

Про це свідчать дані сайту Worldometer, повідомляє Укрінформ.

Згідно з цими даними, у світі виявлені 174 376 256 випадків COVID-19, зокрема 3 751 988 – летальних, одужало 157 638 535 осіб.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (34 227 237), Індія (28 996 949), Бразилія (16 985 812), Франція (5 713 917), Туреччина (5 293 627) та Росія (5 135 866).

Коронавірус зафіксували у 220 країнах та територіях.

Україна посідає 16 місце у загальній статистиці.

Як повідомляв Укрінформ, за весь час пандемії в Україні захворіли 2 215 052 особи; одужала 2 094 971 особа; летальних випадків – 51 215; проведено ПЛР-тестувань – 10 346 878