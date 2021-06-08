На Мальті вперше за 11 місяців не виявили жодного випадку COVID-19

За минулу добу влада Мальти вперше протягом останніх 11 місяців не зареєструвала жодного нового випадку інфікування коронавірусом.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Times of Malta.

«Сьогодні перший день коли не виявлено жодного випадку (захворювання на COVID-19 - ред.) з минулого літа. Дуже важливо, щоб ми зберігали дисципліну та відповідальність», - написав глава МОЗ Мальти Кріс Ферне.

Окрім того, за минулу добу на острові не було зафіксовано жодної смерті внаслідок інфікування коронавірусом. При цьому двоє пацієнтів одужали від COVID-19.

Як зазначається, нині в країні підтверджено 72 активні випадки захворювання на коронавірус.

Від початку вакцинації на Мальті, населення якої становить близько 500 тисяч, вже повністю щеплені проти коронавірусу 235 133 особи, а першу дозу вакцини отримали 328 168 громадян.