Зеленський утворив Раду Фонду Президента з підтримки освіти, науки та спорту

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив Положення про Раду Фонду Президента з підтримки освіти, науки та спорту. Цей документ дасть змогу запустити роботу Фонду, створеного у 2019 році.

Про це повідомляє пресслужба Глави держави, передає Укрінформ.

«Основним завданням функціонування Фонду та Ради Фонду є підтримка молоді для здобуття нею сучасної конкурентоспроможної освіти, стажування та проведення досліджень у наукових установах України та за кордоном», – зазначила заступник керівника Офісу Президента Юлія Соколовська.

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За її словами, кошти Фонду, розпорядником яких є Міністерство освіти і науки, спрямовуватимуться, зокрема, на залучення висококваліфікованих викладачів для навчання українських студентів у пріоритетних галузях, адже в Україні є нові сфери, у яких бракує науковців, і напрями, де потрібно покращити рівень підготовки фахівців.

Як зазначають в ОП, діяльність Фонду покликана розв'язати ці питання й допомогти створити в Україні наукові школи з тих напрямів, у яких сьогодні недостатньо досліджень, підготувати фахівців за кордоном, щоб вони в Україні розвивали науку й технології та передавали свої знання.

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З коштів Фонду також виплачуватимуть премії на відзначення досягнень українських спортсменів, заохочення молоді до участі у спорті та підтримки тренерської діяльності. Крім того, указом запроваджено фінансування з Фонду премій для учасників ЗНО, які здобули найвищі результати, та переможців всеукраїнських і міжнародних учнівських олімпіад.

Указом також утворено Раду Фонду Президента з підтримки освіти, науки та спорту як дорадчий орган при Главі держави. Її члени працюватимуть на громадських засадах, а в основу їхньої діяльності покладено принципи демократичності та прозорості ухвалення рішень, інноваційності та самоврядності.

За словами заступника керівника ОП, на Раду Фонду покладаються завдання щодо визначення пріоритетних спеціальностей, переліку закладів для продовження навчання і стажування та прозорого відбору стипендіатів і конкурсантів серед кандидатів, які подаватимуться на розгляд ради Фонду.

Передбачається, що членами ради мають бути фахівці з досвідом роботи у сфері освіти, науки та спорту, які мають бездоганну репутацію та високий суспільний авторитет.

"Підтримка талановитої молоді та підвищення рівня освіти й науки серед молодих науковців, розвиток вітчизняного спорту є важливим пріоритетом для Президента України й запорукою економічного розвитку держави", - наголосили в ОП.

Як раніше повідомляло агентство, у 2019 році Володимир Зеленський перейменував Фонд Президента з підтримки освітніх та наукових програм для молоді, який відтоді має назву Фонд з підтримки освіти, науки та спорту.

Мета створення Фонду - допомога талановитій молоді у навчанні за програмами підготовки магістрів, докторів філософії та докторів наук у провідних вітчизняних закладах вищої освіти та наукових установах і за кордоном, сприяння стажуванню молоді у провідних іноземних закладах вищої освіти та наукових установах, участі молоді в міжнародних науково-практичних семінарах і конференціях та реалізація різноманітних проєктів у сферах освіти, науки та спорту.