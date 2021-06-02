Зеленський ввів у дію рішення Радбезу щодо ОРДЛО

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від 2 червня «Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях».

Відповідний указ №226/2021 опублікований на сайті глави держави, повідомляє Укрінформ.

"Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 2 червня 2021 року «Про деякі питання активізації процесу мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях»(додається, для службового користування, без абзацу третього підпункту 2 пункту 1 – відкрита інформація)", - йдеться у документі.

Зазначається, що контроль за виконанням рішення покладено на секретаря РНБО.

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив плани організації виконання рішень Ради нацбезпеки і оборони щодо інформаційної безпеки та персональних санкцій, введених в дію указами Президента України у травні.