Зеленський: Діти - це продовження кожного з нас, майбутнє України

Президент Володимир Зеленський переконаний, що батьківська любов і захист допомагають дітям розкрити свій потенціал, стати успішними дорослими, а щасливі громадяни творять щасливу, успішну та мирну країну.

Про це він написав у Твіттері з нагоди Дня захисту дітей, повідомляє Укрінформ.

“Все, що ми робимо, – робимо заради дітей. Бо вони – продовження кожного з нас, майбутнє України. Батьківська безумовна любов, прийняття і захист допомагають малечі розкрити свій потенціал і стати успішними дорослими. А щасливі громадяни творять щасливу, успішну та мирну країну”, - зазначив Зеленський.

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Як повідомляв Укрінформ, 1 червня в Україні та світі традиційно відзначається День захисту дітей.

Свято було засновано у 1949 році за рішенням сесії Міжнародної демократичної федерації жінок. Уперше відзначалося у 1950 році в 51 країні світу.

В Україні День захисту дітей відзначається згідно з указом Президента від 30 травня 1998 року.