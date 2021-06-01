Світ відзначає Міжнародний день захисту дітей

Сьогодні, 1 червня, в Україні та світі традиційно відзначається День захисту дітей.

Як передає Укрінформ, свято було засновано у 1949 році за рішенням сесії Міжнародної демократичної федерації жінок. Уперше відзначалося у 1950 році в 51 країні світу.

В Україні День захисту дітей відзначається згідно з указом Президента від 30 травня 1998 року.

У 1959 році Організація Об’єднаних Націй прийняла Декларацію прав дитини, в якій проголошені соціальні та правові принципи, що стосуються захисту і благополуччя дітей. Проте Женевська декларація прав дитини 1924 року та Декларація прав дитини 1959 року носили лише декларативний та рекомендаційний характер, а для захисту і забезпечення прав дитини необхідні були конкретні закони й міжнародні договори. Тоді й постало питання щодо законодавства стосовно прав дітей.

20 листопада 1989 року Генеральною асамблеєю ООН була прийнята Конвенція про права дитини, яка вважається світовою конституцією для дітей. Україна ратифікувала конвенцію 27 вересня 1991 року, й відтоді цей документ є частиною національного законодавства.

Символом Міжнародного дня захисту дитини є зелений прапор, на якому намальовано п’ять фігурок людей різного кольору, які стоять на поверхні Землі. Це символізує об’єднання та розуміння різних народів світу, незалежно від раси та національності.