Рада розгляне проєкт постанови про вшанування пам’яті загиблих від російської агресії дітей

Народні депутати у вівторок, 1 червня, планують розглянути проєкт постанови щодо вшанування пам’яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Як передає Укрінформ, про це свідчить порядок денний, оприлюднений на сайті парламенту.

Так, проєкт відповідної постанови №5343 є третім питання порядку денного засідання парламенту.

Депутати також мають намір розглянути у першому читанні законопроєкти №4409 "Про внесення змін до Кодексу України з процедур банкрутства", №5122 (та альтернативні) "Про внесення змін до статті 21 Закону України "Про лікарські засоби" щодо заборони продажу лікарських засобів дітям", №5415 "Про внесення змін до статті 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" щодо врегулювання окремих питань соціального захисту медичних працівників, постраждалих від коронавірусної хвороби (COVID-19)".

Крім цього, парламентарії планують розглянути у другому читанні законопроєкти №5246 "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо запровадження інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування", №3901 "Про внесення змін до Закону України "Про автомобільні дороги".

Для розгляду у повторному першому читанні запропоновано проєкти законів №4187 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підтримки розвитку вітчизняних галузей надрокористування", №4358 (та альтернативні) "Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров’я населення від шкідливого впливу тютюну".

Окрім того, для повторного розгляду з пропозиціями Президента запропоновано проєкт закону №3450 "Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо упорядкування окремих питань захисту викривачів".