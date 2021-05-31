КВУ назвав два десятки депутатів Ради, які за місяць не голосували жодного разу

У травні 21 народний депутат жодного разу не взяв участь у голосуванні у Верховній Раді.

Про це повідомляє Комітет виборців України у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"За даними КВУ, 21 народний депутат не проголосував жодного разу за місяць. Серед них Юрій Бойко («Опозиційна платформа - За життя»), Сергій Льовочкін (ОПЗЖ), Антон Яценко («Батьківщина»), Ренат Кузьмін (ОПЗЖ), Федір Христенко (ОПЗЖ), Сергій Ларін (ОПЗЖ), Ілля Кива (ОПЗЖ)", - йдеться у повідомленні.

У КВУ зазначають, що були офіційно відсутні і, відповідно, не голосували Олександр Абдуллін, Костянтин Бондарєв, Сергій Соболєв (усі з фракції «Батьківщини»), Вікторія Вагнєр, Юлія Гришина, Олександр Куницький, Євгеній Шевченко (усі з фракції партії «Слуга народу»), Степан Івахів («За майбутнє»), Тарас Козак, Віктор Медведчук, Вадим Рабінович (усі - з ОПЗЖ), позафракційні Юлія Світлична і Євген Яковенко.

Зазначається, що участь у 100% голосувань у ВР взяли лише 10 народних депутатів.

За даними КВУ, у травні найактивніше голосували депутати трьох фракцій. Зокрема, у середньому депутати від «Слуги народу» взяли участь у 85% голосувань, «Європейської солідарності» і «Голосу» – 81%.

Повідомляється, що депутати з групи «Довіра» взяли участь у 73% голосувань. Представники ж інших фракцій голосували значно рідше. Народні депутати з фракції ВО «Батьківщина» взяли участь в 54% голосувань, групи «За майбутнє» - 52%, «Опозиційної платформи - За життя» - 33%.

«Порівняно з попередніми місяцями у травні кількість депутатів, які не голосували, подвоїлася. Якщо в лютому жодного разу за місяць не голосувало 7 депутатів, а в березні-квітні – по 10 депутатів, то в травні – 21 депутат, що є антирекордом за останній час. Окремі парламентарії фактично безвідповідально ставляться до своїх депутатських обов’язків, систематично ігноруючи голосування Верховної Ради», – заявив голова КВУ Олексій Кошель.

Всього у травні відбулося шість пленарних засідань Верховної Ради, під час яких проведено 266 голосувань.