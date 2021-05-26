КВУ назвав депутатів-рекордсменів за кількістю законопроєктів

Комітет виборців України визначив народних депутатів, які подають найбільшу кількість законопроєктів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє КВУ у Фейсбуці.

“Комітет виборців України проаналізував показники законодавчої роботи Верховної Ради, визначивши депутатів, які подають найбільшу кількість законопроєктів. За даними КВУ, окремі народні депутати демонструють надвисокі показники реєстрації законопроєктів, реєструючи нові проєкти законів фактично щотижня”, - йдеться у повідомленні.

Так, серед ТОП 10 депутатів, які зареєстрували найбільшу кількість законопроєктів: Наталія Королевська («Опозиційна платформа За життя») – автор 240 законопроєктів; Юрій Солод (ОПЗЖ) – 221 законопроєкт; Галина Третьякова («Слуга народу») – 178; Данило Гетманцев («СН») – 177; Михайло Цимбалюк (ВО «Батьківщина») – 173; Дмитро Любота («СН») – 172; Сергій Гривко («СН») – 164; Юлія Тимошенко («Батьківщина») – 154; Георгій Мазурашу («СН») – 151; Ярослав Железняк («Голос»), Лариса Білозір («Довіра») – по 145 законопроєктів.

За інформацією КВУ, загалом 37 народних депутатів за півтора року роботи Верховної Ради стали авторами вже понад 100 законопроєктів.

«Варто відзначити різноманітність тематики законопроєктів, які подають народні депутати. До прикладу, Королевська є членом Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, але при цьому подає законопроєкти на тему сільського господарства, виконання Мінських угод, освіти, грального бізнесу, законодавства про референдуми. Схожа ситуація й в інших депутатів-рекордсменів», – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Він додав, що більшість документів подаються депутатами без належного професійного обговорення на стадії розробки законопроєкту. В результаті проєкти часто є неякісними, що призводить до проблеми законодавчого спаму.

“Депутати часто зловживають можливостями для реєстрації законопроєктів, подаючи десятки малозмістовних ініціатив. Попри те, що більшість з них фактично не мають шансів бути ухваленими, в такий спосіб парламентарії можуть звітувати перед виборцями про свою законодавчу «ефективність»”, – зауважив Кошель.

В цілому за час роботи ВР IX скликання народні депутати зареєстрували 2 997 проєктів законів.