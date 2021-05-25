Одеса, Миколаїв, Луцьк: у КВУ розповіли, депутати яких міськрад досі не приймають виборців

Майже в половині міських рад депутати досі не організували прийом виборців.

Такі дані моніторингу, які оприлюднив на пресконференції в Укрінформі голова Одеської обласної організації «Комітет виборців України» Анатолій Бойко.

Станом на початок квітня майже в половині міських рад, які було охоплено моніторингом, депутати досі не організували прийом виборців, повідомив Бойко.

«В Одесі найбільша кількість депутатів, які досі не оприлюднили графік свого прийому. Другим йде Миколаїв, далі Луцьк, Херсон, Полтава та Київ. З 868 депутатів міських рад, які були охоплені такою перевіркою, 13% не виконують свого законодавчого обов’язку щодо прийому виборців. Або вони не змогли підтвердити факту прийому виборців щодо представленого графіку. Найбільше депутатів, які не змогли підтвердити прийом виборців – Сумська міська рада (45%), Херсонська (41%), Київська (23%) та Полтавська (17%)», - розповів він.

За словами Бойка, внаслідок карантинних обмежень ще 7% депутатів припинили проводити прийом виборців, а інші адаптувалися до умов карантину, перевівши особистий прийом в онлайн або продовжуючи його з дотриманням відповідних обмежень чи навіть на вулиці.

«На наш погляд, будь-які формати, які з одного боку дозволяють дотримуватись безпеки антиковідних обмежень, а з іншого боку зберегти контакти між виборцями й депутатами є прийнятними й позитивними», - наголосив Бойко.

Водночас, за його словами, в деяких випадках особистий прийом замість депутата здійснює його помічник. Це є порушенням Закону про статус депутата місцевої ради, згідно з яким кожен депутат щонайменше раз на місяць має особисто вести прийом громадян.

«Ми вважаємо неприпустимим, що частина депутатів не оприлюднює відомості про свій прийом або не проводить особистий прийом, оскільки порушується пряма норма законодавства про регулярний особистий прийом. Це в кращому випадку призводить до того, що з певними депутатами виборці можуть спілкуватися рідше ніж раз на місяць або можуть не бачити їх в очі протягом більш тривалого часу чи навіть всієї каденції», - зазначив Бойко.

У КВУ нагадують, що після місцевих виборів 2020 року оновилися склади місцевих рад, та громади отримали нових місцевих обранців. Основним обов’язком місцевого депутата є представлення та захист інтересів територіальної громади і виборців свого виборчого округу, виконання їх доручень. Виконання цих обов’язків передбачено через спілкування обранців зі своїми виборцями, зокрема, завдяки належній організації та проведенню особистих прийомів громадян.

Моніторинг тривав з 1 лютого по 31 березня 2021 року й здійснювався в межах реалізації громадської ініціативи «Атестація депутатів місцевих рад». Ініціативу започаткувала 2015 року Одеська обласна організація Комітету виборців України і реалізує разом з партнерськими громадськими організаціями в 15 міських радах обласних центрів України та в місті Києві. Головним завданням ініціативи є те, щоб депутати місцевих рад стали більш підзвітними, доброчесними, прозорими й більш ефективно здійснювали свої повноваження.