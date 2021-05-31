Зеленський доручив спрогнозувати розвиток COVID-ситуації восени – нарада у Президента

В Україні спостерігається позитивна динаміка щодо захворюваності на COVID-19, епідемічні показники досягли рівня вересня минулого року.

Про це йшлося на селекторній нараді під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ із посиланням на прес-службу глави держави.

Як зазначив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, усі епідемічні показники фактично досягли рівня вересня 2020 року – як за кількістю зайнятих ліжок, так і за кількістю активних хворих, яких на сьогодні 110 тис. 876 осіб.

За наведеними ОП даними, із 74 675 ліжок, передбачених для хворих на COVID-19, зайнято 14 451, тобто 19%. Також зазначається, що продовжує знижуватися кількість зайнятих апаратів штучної вентиляції легень (893 із 6700) та ліжок інтенсивної терапії (зайнято 30%).

«Цими вихідними у Києві, Львові та Одесі розпочалася масова вакцинація людей, які записалися на щеплення через додаток «Дія». На спортивних об’єктах, стадіонах, спорткомплексах були організовані пункти щеплення. У суботу було вакциновано дев'ять тисяч осіб і понад 6100 – у неділю. Це найвищі показники за вихідні від початку кампанії з вакцинації. З наступних вихідних ми будемо розширювати цю практику», – сказав очільник уряду.

Водночас Президент дав доручення проаналізувати та спрогнозувати розвиток ситуації із захворюваністю на COVID-19 восени поточного року.

У свою чергу міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко поінформував про плани з вакцинації населення.

Також на нараді проінфомували, що 30 травня до Індії була направлена гуманітарна допомога: кисневі концентратори та апарати ШВЛ.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні за минулу добу зафіксували 1 022 нові випадки COVID-19, летальних випадків - 64.