У Києві цього тижня почнуть вакцинувати освітян: щеплення робитимуть Pfizer у кожному районі

Цього тижня у столиці розпочнуть вакцинувати працівників освітніх закладів, для цього буде підготовлено 10 вакцинальних центрів у кожному районі міста.

Як передає Укрінформ, про це заявив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє Офіційний портал Києва.

«У кожному районі визначать навчальний заклад, на базі якого створять центр вакцинації. Найбільш пристосовані для цього шкільні спортивні зали. Там можна оптимально відпрацювати логістику вакцинальної сесії. Фахівці Держпродспоживслужби спільно з керівництвом навчального закладу та працівниками районних секторів охорони здоров’я налагодять процес вакцинації у центрах. У кожному центрі працюватимуть 1 або 2 вакцинальні бригади, залежно від кількості охочих щепитися», – розповів Поворозник.

Він зауважив, що вакцинуватимуть винятково працівників закладів освіти.

«Попередньо ми провели опитування щодо згоди на вакцинацію. І наразі маємо визначену потребу у вакцинах у районах. Усіх освітян, хто виявив бажання щепитися, попередять про місце та час проведення вакцинації», – зазначив Поворозник.

Він нагадав, що вакцинуватимуть працівників освіти вакцинами Pfizer, які надійдуть відповідно до розподілу Міністерства охорони здоров’я.

Як повідомлялося, у Києві виявили за минулу добу 63 хворих на COVID-19. Померли 9 людей.

В Україні за минулу добу зафіксували 1 022 нові випадки COVID-19, летальних випадків - 64.