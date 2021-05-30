До Центру вакцинації проти COVID-19 у Києві утворилася черга

У Києві біля Міжнародного виставкового центру, де діє центр масової вакцинації вихідного дня, люди стоять у черзі на щеплення проти COVID-19.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

Кияни розповідають, що черга рухається досить швидко, але, за свідченнями очевидців, навіть коли вранці була втричі коротша, то чекати довелося близько години.

Ті, хто виходить після вакцинації, кажуть, що лікарі не надто звертають увагу, чи зареєстровані люди на щеплення через “Дію”, головне мати із собою паспорт.

Дехто зазначає, що іноді питають прізвище лікаря, із яким укладено декларацію, але не обов'язково.

Лікарі запевняють людей, що вакцини вдосталь і щеплення проходитимуть тут і наступного тижня.

Як повідомляв Укрінформ, 29 травня у Києві, Львові та Одесі розпочали роботу пілотні центри масової вакцинації проти COVID-19, які функціонуватимуть у вихідні дні.

За інформацією МОЗ, обирати вакцину у масових центрах вакцинації не можна, доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні. При цьому в МОЗ нагадали, що з 29 травня використовується вакцина CoronaVac, вироблена компанією Sinovac.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року.

Фото: Анатолій Сірик