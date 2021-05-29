Кожне місто може відкрити масові точки вакцинації, рішення за мерами – Ляшко

Рішення про відкриття у містах центрів вакцинації приймає влада на місцях.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко під час зустрічі з журналістами, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кожне місто може відкрити масові точки для вакцинації. Ми розробили алгоритм, проводили декілька тренінгів", - сказав Ляшко.

Він нагадав, що вакцинація в Україні тепер здійснюється на 4 платформах: мобільними бригадами, у пунктах щеплення, які відкрив МОЗ, у пунктах для рутинної вакцинації, у центрах вакцинації.

Міністр також наголосив, що у нових центрах вакцинації у вихідні можуть зробити щеплення громадяни, які записалися в додатку "Дія", незалежно від віку.

Як повідомляв Укрінформ, раніше МОЗ заявляв про відкриття 29 травня в Міжнародному виставковому центрі у Києві, на стадіоні “Арена Львів” та на стадіоні Одеської юридичної академії пілотних центрів масової вакцинації проти COVID-19, які працюватимуть у вихідні дні. На щеплення громадян попередньо запрошуватимуть телефоном. Водночас обирати вакцину у центрах вакцинації не можна - буде доступна та, яка є в наявності в Україні. У МОЗ зазначили, що з 29 травня використовуватиметься вакцина СoronaVac, вироблена компанією Sinovac.

26 травня в Україну доставили четверту партію цього препарату у кількості 500 тис. доз.