Ляшко: На літо прогнозуємо стабілізацію з COVID-19

На літо прогнозується стабілізація епідситуації, цей час буде використаний для підготовки до осені.

Як передає Укрінформ, про це журналістам у суботу сказав міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

“У нас на літній період прогнозується стабілізація епідситуації, і ми літній період повинні використати для підготовки систем додатково на реагування на потенційні спалахи восени і для вакцинації великої кількості людей, щоб запобігти цьому спалаху”, - сказав Ляшко.

Він пояснив, що будуть визначені лікарні, куди госпіталізуватимуть першочергово при коронавірусній хворобі. Ці лікарні, за словами Ляшка, мають бути стовідсотково забезпечені киснем - централізовано або з кисневих станцій.

Читайте також: У Ляшка є кандидат на посаду головного санлікаря та свого першого заступника

За словами міністра, така мережа спочатку була сформована НСЗУ, яка відслідковувала маршрути пацієнтів, МОЗ уже провело перемовини з кожним регіоном, відкоригували механізми формування такої мережі, і наступного тижня затвердять їх.

Очільник МОЗ додав, що кошти, які були виділені на забезпечення лікарень кисневими концентраторами, не всі були витрачені до 1 червня, частина їх буде перенаправлена на усунення недоліків у кисневому забезпеченні у визначених лікарнях.

"Наразі не використано 70 млн грн", - сказав Ляшко.

Програмою медгарантій передбачено пакет фінансування лікарень за готовність до реагування на спалахи інфекційних хвороб - 1 лікарня на 300 тис. населення або 1 лікарня на 250 тис. населення у сільській місцевості, фінансування становить 750 тисяч на місяць. За ці кошти лікарні мають забезпечити незнижувальний запас лікарських засобів, засобів захисту і доплати для лікарів, які реагуватимуть у випадку надзвичайної ситуації.

Ковідний пакет НСЗУ за програмою медгарантій завершується для лікарень через місяць після того, як регіон вийшов із червоного рівня епіднебезпеки.

"Ми зараз робимо пріоритет на ті лікарні, які будуть спроможні перепрофільовуватися повністю під лікування COVID-19 і лікувати якомога більше людей, це одна як мінімум на 170 ліжок. Вони повинні працювати у першій хвилі, поки не з'являться індикатори для відкриття другої хвилі. Саме ці базові лікарні і будуть в подальшому фінансуватися на готовність до реагування. Ми одразу хочемо почати інвестувати і покращувати матеріально-технічну базу тих лікарень, які після завершення карантину, після завершення COVID-19 продовжуватимемо фінансувати на готовність до інших небезпек", - сказав Ляшко.

Окрім того, міністр повідомив, що Кабмін змінюватиме зонування, але наголосив, що зелений рівень встановлюється не в окремих регіонах, а має бути встановлений на території всієї держави. В постанові КМУ, яка регулює карантинні обмеження в країні, визначені індикатори, за якими зелена зона має бути встановлена.

За словами Ляшка, Європейський Союз змінив правила відвідування своїх країн без будь-яких обмежень громадянами країн, що не є членами ЄС.

“Тому ми внесли зміни до постанови КМУ, зараз погоджуємо з іншими центральними органами виконавчої влади ЦОВВ. В цю постанову ми вносимо перелік країн, які привабливі туристично для України. І наші Мінкульт та МЗС визначили країни, які звільнили українців від необхідності показувати результати ПЛР-тесту при відвідуванні, ми робимо зворотню відповідь дзеркальну ”, - сказав Ляшко.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів схвалив постанову про встановлення в Україні адаптивного карантину до 30 червня, встановлено 4 рівні епіднебезпеки та показники їх визначення - зелений, жовтий, помаранчевий та червоний.

Зелений рівень дозволяє переглянути підходи до протиепідемічних обмежень у бік пом’якшення. Він встановлюється одночасно на всій території України, якщо: 1) захворюваність на грип та ГРВІ на території не менш як 13 регіонів менше 50% епідемічного порогу; 2) коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 (методом ПЛР та з визначення антигену SARS-CoV-2) – менше 5%.

Жовтий рівень діє як базовий на рівні всієї країни.