У Ляшка є кандидат на посаду головного санлікаря та свого першого заступника

У команді міністра охорони здоров'я на посадах заступників залишаються Ірина Садов'як, Ірина Микичак та Ярослав Кучер. На посаду заступника міністра - головного держсанлікаря пропонується кандидатура Ігоря Кузіна.

Як передає Укрінформ, про це в суботу журналістам сказав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

"Перше, Ірина Садов'як залишається та працює 100 днів за певними індикаторами, заступниця по регіональній політиці Ірина Микичак куруватиме будівництво за проєктами зі Світовим банком. Третій заступник, який залишається, заступник міністра з цифрової трансформації Ярослав Кучер", - зазначив Ляшко.

За його словами, вони залишатимуться на посадах 100 днів і працюватимуть за визначеними індикаторами. Ляшко пояснив , що стовідсоткова заміна заступників призвела б до "провисання" внутрішніх процесів у міністерстві.

Після 100 днів за підсумками роботи прийматиметься рішення про подальшу роботу.

"На посаду головного державного санітарного лікаря - Ігоря Кузіна, який працював в.о. заступника голови ЦГЗ , я вважаю його кваліфікованим спеціалістом, другий заступник, з економічного блоку - Петро Ємець, він пройшов у Міністерстві від посади головного спеціаліста до директора департаменту фінансово-економічного блоку", - сказав Ляшко.

Також міністр повідомив, що ще одну кандидатуру на заступника міністра він подасть до уряду в понеділок.

Як повідомляв Укрінформ, МОЗ скасував накази про призначення наглядової ради ДП "Медзакупівлі України" та оголосив новий конкурс на посаду голови НСЗУ.