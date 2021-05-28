МОЗ скасувало наказ про наглядову раду ДП «Медзакупівлі України» і проведе новий конкурс

Міністерство охорони здоров'я скасувало накази щодо конкурсного відбору про утворення наглядової ради ДП "Медзакупівлі України" і проведе новий конкурс на визначення членів наглядової ради.

Як передає Укрінформ, про це міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко написав у Фейсбуці.

"Підписав наказ про визнання такими, що втратили чинність, накази Міністерства охорони здоров’я від 06 жовтня 2020 року №2268, від 07 жовтня 2020 №2272 та від 30 квітня 2021 №848. Ці накази стосуються конкурсного відбору та утворення наглядової ради ДП "Медзакупівлі України". Вже найближчим часом оголосимо конкурсний відбір на посаду незалежних членів наглядової ради", - написав Ляшко.

Міністр охорони здоров'я наголосив, що відбір нових членів до наглядової ради ДП "Медзакупівлі України" має відбуватися при прозорій та відкритій взаємодії між міністерством та підприємством у сфері державних закупівель.

Окрім цього, Ляшко повідомив, що готується наказ, який чітко сформулює порядок взаємодії, забезпечивши незалежність ДП.

"Саме це дозволить ДП "Медзакупівлі" повноцінно реалізувати свій потенціал закупівельного агентства для потреб охорони здоров'я та українців", - написав міністр.

Водночас у ДП "Медичні закупівлі" наголосили, що Наглядова рада держпідприємства є ключовим елементом контролю за прозорістю та ефективністю діяльності підприємства, і "саме тому до Наглядової ради мають увійти фахівці, що розуміють сфери діяльності ДП і водночас мають незаплямовану репутацію".

"Нагадаємо, що закупівельний бюджет ДП «Медзакупівлі України» за результатами 2020 року склав понад 10 млрд грн. За вартістю активів ДП «Медзакупівлі України» відноситься до стратегічно важливих підприємств для економіки України", - зазначили в ДП "Медзакупівлі".

Як повідомляв Укрінформ, 30 квітня Міністерство охорони здоров'я, яке на той час очолював Максим Степанов, затвердило наглядову раду державного підприємства «Медичні закупівлі України».

Згідно з наказом МОЗ, переможцями конкурсного відбору незалежних членів наглядової ради ДП «Медичні закупівлі України» було визначено Антона Кульчинського, Миколу Романька, Олексія Мечинського, Олексія Сакуна, Олену Філінюк.

Також, як представників держави, членами наглядової ради ДП «Медичні закупівлі України» було призначено генерального директора Директорату фармацевтичного забезпечення МОЗ Олександра Комаріду та радника міністра патронатної служби Міністерства молоді та спорту України Віталія Цвігуна.