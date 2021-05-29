У Києві запрацював Центр вакцинації – щеплять записаних через «Дію»

У Києві розпочав роботу Центр вакцинації проти COVID-19, створений на базі Міжнародного виставкового центру.

Про це повідомила директор Департаменту охорони здоров’я Київміськдержадміністрації Валентина Гінзбург, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу КМДА.

Посадовець розповіла, що до вакцинації залучені вакцинальні бригади, до кожної з яких входить реєстратор, лікар і медсестра. Усі медики пройшли спеціальне навчання.

«Сьогодні у Центрі вакцинації працюють 16 бригад. Проте, якщо кількість охочих щепитися буде зростати, а МОЗ виділить столиці більше доз вакцини, то ми готові збільшити кількість бригад удвічі. Однак наразі такої необхідності немає, адже за перші дві години фахівці провакцинували усіх, хто прийшов зранку», – сказала Гінзбург.

Центр вакцинації від COVID-19 відкрили у Києві / Фото: Анатолій Сірик, Укрінформ

Вона нагадала, що щеплення вакциною CoronaVac роблять киянам, які зареєструвалися у додатку «Дія». Щоб вакцинуватися, необхідно при собі мати паспорт, ідентифікаційний код, мобільний телефон для підтвердження запису на вакцинацію у додатку «Дія» та бажано – копію декларації з лікарем, якщо її підписано.

Директор департаменту наголосила, що у Центрі вакцинації створені усі умови для безпечного процесу щеплення, а для надання екстреної медичної допомоги, якщо вона знадобиться, чергує бригада «швидкої».

У КМДА нагадали, що вакцинація у столичному центрі проводитиметься у суботу та неділю з 10:00 до 18:00.

Як повідомлялося, раніше МОЗ анонсувало відкриття 29 травня у Києві, Львові та Одесі пілотних центрів масової вакцинації проти COVID-19, які функціонуватимуть у вихідні дні.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. На сьогодні в країні проведено 1 132 821 щеплення, зокрема отримали першу дозу вакцини 1 008 857 осіб, повністю імунізовані (отримали обидві дози) 123 964 особи.