МОЗ нагадало, кого щепитимуть у першу чергу в центрах вакцинації

У суботу, 29 травня, відкриються центри вакцинації у Києві, Львові та Одесі, пріоритет у них надаватиметься людям похилого віку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я у Фейсбуці.

"29 травня 2021 року в Україні відкриваються перші пілотні центри масової вакцинації населення проти COVID-19 у трьох містах: у Києві на базі Міжнародного виставкового центру, у Львові на базі стадіону “Арена Львів”, в Одесі на базі стадіону Одеської юридичної академії", - повідомляють у МОЗ.

Згідно з повідомленням, ці центри працюватимуть у вихідні дні. В них щеплюватимуть громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ.

"Щеплення відбуватиметься тільки для тих людей, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком. Пріоритет надаватиметься людям похилого віку" - підкреслили у міністерстві.

Також повідомляється, що обирати вакцину у масових центрах вакцинації не можна. З 29 травня у центрах будуть використовувати вакцину CoronaVac від Sinovac Biotech.

У МОЗ зауважили, що пілотні центри вакцинації відкривають, щоб відпрацювати алгоритм масової вакцинації у великих приміщеннях. Коли Україна отримає більше вакцин, такі центри створюватимуть і в інших великих містах.

Як повідомлялося, 27 травня в Україні зроблено понад 16 тисяч щеплень від COVID-19. Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 1 116 006 щеплень. Вакциновано – 999 074 особи, з них отримали першу дозу – 999 072 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 116 934 особи (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

Вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року.

На сьогодні Україна отримала 500 тис. доз вакцини AstraZeneca (Covishield) виробництва індійського Інституту сироватки крові. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Дозвіл на її використання також дали Велика Британія, Європейський Союз та Індія. В Україні вакцину зареєстрували 22 лютого 2021 року.

25 березня Україна отримала 215 тис. доз вакцини Sinovac (CoronaVac), 10 квітня державне підприємство “Медичні закупівлі України” прийняло 200 тис. доз. 30 квітня в Україну доставлено 500 тис. доз. вакцини CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech, 9 травня – ще пів мільйона доз цієї вакцини, а 26 травня – ще 500 тис. доз. Вона знаходиться на останніх стадіях погодження ВООЗ для екстреного застосування. В Україні вакцину зареєстрували 9 березня 2021 року.

16 квітня до України прибуло 117 тис. доз вакцини Comirnaty від компанії Pfizer-BioNTech у рамках глобальної ініціативи COVAX. З 18 по 21 травня - ще 473 850 доз цього препарату. З 26 до 28 травня до України прибуло 167 310 доз препарату Comirnaty, закупленого за державний кошт. Вакцина дозволена для екстреного використання ВООЗ. Її застосовують у США, Великій Британії, Канаді та ЄС. В Україні цю вакцину зареєстрували 22 лютого.

23 квітня Україна отримала також 367 200 доз вакцини AstraZeneca-SkBio, виробленої SK Bioscience, Південна Корея. Ця вакцина схвалена для екстреного застосування ВООЗ. В Україні її зареєстрували 20 квітня 2021 року.

26 травня Україна отримала 117 тис. доз вакцини Pfizer та 500 тис. доз вакцини CoronaVac за державними контрактами.