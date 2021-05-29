В Україні частково вакцинували від COVID-19 перший мільйон людей

В Україні за добу 28 травня 2021 року щеплено проти коронавірусу 16 815 людей. Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 008 859 осіб.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Зазначається, що одну дозу отримали 9 785 людей, повністю імунізовані - 7 030 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 1 008 859 осіб, з них отримали 1 дозу – 1 008 857 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 123 964 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 1 132 821 щеплення.

Протягом доби працювали 273 мобільні бригади, 354 пункти щеплення.

Станом на 29 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 599 777 людей.

В Україні за минулу добу, 28 травня, зафіксували 3 096 нових випадків COVID-19.