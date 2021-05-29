В Україні за добу - 3 096 нових випадків COVID-19

В Україні станом на 29 травня зафіксували 3 096 нових випадків COVID-19, летальних випадків - 156.

Як передає Укрінформ, про це в Телеграмі повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"(Станом на) 29 травня 2021 року в Україні зафіксовано 3 096 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 144 дитини та 55 медпрацівників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу️ госпіталізовано 1 309 осіб, сталося 156 ️ летальних випадків,️ одужало – 10 199 осіб.

Крім того, за добу протестовано: методом ПЛР – 25 401 особи, методом ІФА – 10 963 особи, експрес-тестами – 21 020 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 199 769 особи; одужало – 2 030 415 осіб; летальних випадків – 50 388; проведено ПЛР-тестувань – 10 156 756.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (377), Дніпропетровській (261), Львівській (231), Київській (197) та Запорізькій (170) областях", - додали у МОЗ.