У київському виставковому центрі 29 травня відкриють пункт COVID-вакцинації

У Києві на базі Міжнародного виставкового центру у вихідні дні почне працювати Центр вакцинації від COVID-19.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

"Завтра, 29 травня, на базі Міжнародного виставкового центру працюватиме великий Центр вакцинації від COVID-19. Це приклад взаємодії соціально-відповідального бізнесу з містом. І я хочу персонально подякувати власникам виставкового центру братам Ткаченкам за їхню позицію і бажання допомогти місту та державі в боротьбі з коронавірусом", - сказав Кличко.

За словами Кличка, у Центрі вакцинації у вихідні дні щеплення вакциною CoronaVac робитимуть киянам, які зареєструвалися у додатку «Дія».

Кличко нагадав, що вакцину надає Міністерство охорони здоров'я.

За його словами, у столиці від коронавірусу вже вакцинували понад 113 тисяч людей.

Як повідомлялося, вакцинація проти COVID-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. Наразі вакцинують медиків, працівників закладів охорони здоров’я, учасників Операції об'єднаних сил на Сході України, соціальних працівників, а також людей віком понад 65 років. Крім того, триває імунізація маломобільних груп та освітян, які залучені у підготовку до ЗНО, розпочали щеплення в ДСНС та Державній прикордонній службі України. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

У середу, 26 травня, до України доставили четверту партію вакцини китайської компанії Sinovac Biotech у кількості 500 тис. доз.