Вакцинація на стадіоні «Арена Львів»: кого щепитимуть в першу чергу і яким препаратом

За суботу–неділю у новоствореному Центрі вакцинації населення на «Арена Львів» планують вакцинувати від коронавірусу понад 1000 людей, які зареєстровані в черзі у додатку «Дія».

Про це у Фейсбуці повідомив голова Львівської ОДА Максим Козицький, передає Укрінформ.

«Вже у цю суботу у новому Центрі на Арені Львів вакцинуватимуть людей, які зареєструвались у список очікування через додаток «Дія»! Першочергово – осіб, старших 60 років. Упродовж вихідних дві бригади працюватимуть до обіду (10:00-15:00), інші дві – після обіду (15:00-19:00). Щеплення проводитимуть китайською вакциною CoronaVac. За вихідні планують вакцинувати більше тисячі осіб», - написав Козицький.

Профільним департаментом облдержадміністрації спільно з управлінням охорони здоров'я Львівської міської ради створена група фахівців, які обдзвонюватимуть жителів міста та області.

За дотриманням усіх встановлених заходів щодо запобігання поширенню COVID-19 (носіння масок, дотримання фізичної та соціальної дистанції, використання дезінфікуючих засобів для рук тощо) будуть стежити відповідальні особи та волонтери.

Як повідомлялося, проведення щеплень осіб з додатку «Дія» у Центрах вакцинації у вихідні дні – це пілотний проєкт МОЗу, який реалізується за дорученням Президента України Володимир Зеленський. Стартує поки що у трьох містах України – у Львові, Києві та Одесі.

Як повідомляв Укрінформ, перший в Україні центр вакцинації запрацює на «Арені Львів» 29 травня. З огляду на чинні нормативно-правові документи, ЦВН є тимчасовим пунктом щеплень із можливістю зберігати вакцини впродовж двадцяти чотирьох годин.