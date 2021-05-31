В Україні виявили 1 703 нові випадки коронавірусу

В Україні за минулу добу зафіксували 1 703 нові випадки COVID-19, летальних випадків - 64.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"31 травня 2021 року в Україні зафіксовано 1 703 нових випадків захворювань на COVID-19. Серед них - 58 дітей та 11 медпрацівників", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за минулу добу госпіталізовано 810 осіб, летальних випадків – 64, одужало 4 934 особи.

Крім того, за добу протестовано методом ПЛР 8 822 особи, методом ІФА – 1 176 осіб, експрес-тестами – 6 226 осіб.

"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (134), Миколаївській (107), Запорізькій (69), Харківській (68), областях та м. Київ (63)", - повідомили у МОЗ.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 202 494 особи, одужало 2 041 082 особи, летальних випадків – 50 536, проведено ПЛР-тестувань – 10 180 777.

За минулу добу в Україні проти COVID-19 було щеплено 6168 осіб. З них вакциновано першою дозою – 5828 людей, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 340 осіб. Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 1 147 581 щеплення. Вакциновано – 1 021 806 осіб, з них отримали першу дозу – 1 021 804 людини, завершили вакцинацію (отримали дві дози) – 125 777 осіб (із них 2 людини отримали першу дозу за кордоном).

За 30 травня було зроблено на 2424 щеплень менше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали силами 60 мобільних бригад з імунізації та 120 пунктів щеплень.

Найбільшу кількість щеплень за 30 травня було проведено у м. Києві – 2073 щеплення, як і за весь період вакцинальної кампанії – 121 374 щеплення.

Жодного щеплення за 30 травня не було проведено в Рівненській області.