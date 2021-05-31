В Україні за вихідні зробили майже 5 тисяч щеплень у центрах масової вакцинації

За вихідні у центрах вакцинації отримали щеплення майже 5 тис. людей.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"У Києві, Одесі та Львові запрацювали перші пілотні центри масової вакцинації проти COVID-19. Усього за два дні там було щеплено 4 849 людей. Вакцинація проводилася вакциною CoronaVac, виробленою компанією Sinovac. Працювало загалом 21 мобільна бригада", - йдеться у повідомленні.

У МОЗ зазначають, що у пілотних центрах відпрацьовують алгоритм масової вакцинації у великих приміщеннях та рекомендують іншим областям наслідувати приклад і відкривати центри на базі спортивних, культурних споруд та виставкових залів. Інфраструктура таких будівель розрахована на великі потоки людей, що дозволяє створити умови для дотримання безпечної дистанції між відвідувачами та обов’язкового періоду очікування після вакцинації.

"Кожна область має такі об’єкти, це не обов’язково мають бути великі стадіони. У світі людей вакцинують в театрах, музеях і навіть церквах та центрах паломництва. Коли Україна отримає велику кількість вакцини, саме завдяки таким центрам ми зможемо щепити максимальну кількість людей та наблизитися до нашої спільної мети - перемоги над хворобою", - прокоментував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

МОЗ нагадує, що центри масової вакцинації на перших етапах працюватимуть у вихідні дні. У них щеплюватимуть громадян, які записалися до листа очікування вакцинації проти COVID-19 в додатку чи через сайт "Дія" або через контакт-центр МОЗ. Щеплення відбуватиметься тільки для тих людей, кого на вакцинацію попередньо запросили телефонним дзвінком. Пріоритет надаватиметься людям похилого віку.

Як повідомлялося, у Києві біля Міжнародного виставкового центру діє центр масової вакцинації вихідного дня.

29 травня у Києві, Львові та Одесі розпочали роботу пілотні центри масової вакцинації проти COVID-19, які функціонуватимуть у вихідні дні.

За інформацією МОЗ, обирати вакцину у масових центрах вакцинації не можна, доступна та вакцина, яка є в наявності в Україні. При цьому в МОЗ нагадали, що з 29 травня використовується вакцина CoronaVac, вироблена компанією Sinovac.

Вакцинація проти коронавірусу в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року.

Фото: Думская