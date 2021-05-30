В Одесі на стадіоні почали масову COVID-вакцинацію

Працівники Одеського центру первинної медико-санітарної допомоги №3 розпочали масову вакцинацію проти COVID-19 на стадіоні по вулиці Фонтанська дорога, 23а. Планують зробити щеплення 250-300 жителям міста.

Як повідомила журналістам директор Департаменту охорони здоров'я Одеської ОДА Наталія Одарій-Захар'єва, протягом перших двох годин медики зробили щеплення препаратом CoronaVac більш як півсотні одеситів, передає кореспондент Укрінформу.

"Протягом перших двох годин медики вкололи першу дозу препарату CoronaVac більш як півсотні одеситів, що проживають у Приморському районі та зареєструвались на вакцинацію через додаток «Дія». За нашими підрахунками, доставленої партії цього препарату вистачить і для другого щеплення тим жителям області, що вже зареєструвалися на вакцинацію", - зазначила Одарій-Захар'єва.

За її словами, найближчими днями буде організовано масову вакцинацію тих жителів Одеси, що проживають у Суворовському районі, в центрі міста і на Таїровському житломасиві. Кожному із зареєстрованих з допомогою "Дії" заздалегідь зателефонують з центрів первинної медико-санітарної допомоги і запросять на щеплення в конкретний час препаратом CoronaVaс компанії Sinovac.

Одарій-Захар'єва додала, що найближчим часом очікується доставка до Одеської області партії препарату Pfizer.

Як повідомляв Укрінформ, раніше у МОЗ заявили про відкриття у вихідні пілотних центрів масової вакцинації проти COVID-19 у Києві, Львові та Одесі. На щеплення громадян попередньо запрошуватимуть телефоном. Обирати вакцину у центрах вакцинації не можна - буде доступна та, що є в наявності в Україні.

Фото: Думская